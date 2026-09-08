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Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#D-100 Karayolu#Zincirleme Kaza
Beylikdüzünde zincirleme kaza: Yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 16:48

İstanbul'da Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

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Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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#Beylikdüzü#D-100 Karayolu#Zincirleme Kaza

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