Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'da Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
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BeylikdüzüD-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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