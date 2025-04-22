Beylikdüzü’nde zincirleme kaza

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi’ndeki Beysan Sanayi Altgeçidi’nin girişinde meydana geldi. Avcılar yönünde otomobiliyle ilerleyen Kürşat Uğur yolun sağ şeridine geçmek istedi. Uğur, şerit değiştirdiği sırada aynı yönde ilerleyen ve arkadan gelen 5 araç zincirlemeye kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada Kürşat Uğur idaresindeki otomobil dahil 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Zincirleme kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kürşat Uğur, "Sağ şeridin trafiği hiç gözükmüyor. Bir de güneş yüzünden göremedim. Güneş görmemi engelleyince bir anda arabayı toparlayayım derken, sola kırdım arkamdan bir araç bana dokundu. Beni sola attı atınca da bu kaza oldu." dedi. Uğur'un eşi Aslı Uğur ise, "Eşim geliyordu araca çarpmamak için hafif sola kırdı.Vurmanın etkisiyle gözümü açtığımda hava yastıkları patlamıştı. Sadece ben ve eşim vardı. Çok şükür iyiyiz " diye konuştu. (DHA)