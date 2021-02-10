Beylikdüzü'nde yol kenarında maskesiz, mesafesiz halay!

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde otomobillerini kenara çeken bir grup, müziğin sesini açarak eğlendi. Koronavirüs salgını kapsamında alınan ksıtlamalar devam ederken, otomobillerinden müzik açan grubun yol kenarında halay çektiği görüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.