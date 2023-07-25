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Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde yangın!

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#Istanbul#Beylikdüzü#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 19:07

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir yaşlı bakımevinde yangın çıktı. İçerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürerken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde 4 katlı bir yaşlı bakımevinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm binayı duman sararken, mahsur kalan yaşlı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya başlandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle binada duman tahliyesi yapıldığı ve içerde mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi.

75 kişilik yaşlı bakımevinde çıkan yangından tahliye edilen ve hastaneye kaldırılan bazı vatandaşların ise hayati tehlikesinin olduğu bilgisine de ulaşıldı.

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#Istanbul#Beylikdüzü#Yangın

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