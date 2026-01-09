×
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Uyuşturucu#Operasyon
Beylikdüzünde uyuşturucu operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 04:01

Beylikdüzü'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta 88 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan Z.J.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda eroinin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılarak piyasaya sürüleceğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, 7 Ocak günü saat 13.05 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Eylül Sokak'ta seyir halindeki 34 MZY 933 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan 2 çuval içerisinde, 132 parça halinde preslenmiş toplam 88 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Z.J.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

