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Beylikdüzü’nde ücretsiz muhasebe eğitimi

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#Beylikdüzü#Muhasebe Eğitimi#Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi
Beylikdüzü’nde ücretsiz muhasebe eğitimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:00

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, bireylerin mesleki yeterliliklerini artırmayı hedeflediği ‘Uygulamalı Muhasebe Eğitimi’ni başlattı. Ücretsiz olarak verilen eğitimler, muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler ve ön muhasebe bilgisini geliştirmek isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor.

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Teorik ve uygulamalı olan eğitim programı sonunda katılımcılara katılım sertifikası ve Luca sertifikası verilecek. İşverenlerle buluşma konusunda da desteğin sağlanacağı Uygulamalı Muhasebe Eğitimi 13 Mart’a kadar devam edecek.

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#Beylikdüzü#Muhasebe Eğitimi#Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi

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