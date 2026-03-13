×
HABERLERGündem Haberleri

Beylikdüzü'nde TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza kamerada

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 13:28

Beylikdüzü'nde iddiaya göre şoförünün el frenini çekip indiği TIR, yokuştan kayarak kaldırımda yürüyen Mustafa Kuşkuş'a (47), ardından da duvara çarptı. Mustafa Kuşkuş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen TIR'ın şoförü el frenini çekip araçtan indi. O sırada yokuştan kayan TIR, kaldırımda yürüyen Mustafa Kuşkuş'a çarptı. TIR, daha sonra duvara çarparak durabildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR şoförü A.C. gözaltına alındı. Kuşkuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mustafa Kuşkuş, elinde poşetle yürüdüğü sırada, arkadan gelen TIR'ın Kuşkuş'a çarptığı, çarpmanın etkisiyle Kuşkuş'un savrulduğu anlar yer alıyor.

#Trafik Kazası#Beylikdüzü#TIR Kazası

