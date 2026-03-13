Beylikdüzü'nde TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza kamerada

Haberin Devamı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen TIR'ın şoförü el frenini çekip araçtan indi. O sırada yokuştan kayan TIR, kaldırımda yürüyen Mustafa Kuşkuş'a çarptı. TIR, daha sonra duvara çarparak durabildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR şoförü A.C. gözaltına alındı. Kuşkuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mustafa Kuşkuş, elinde poşetle yürüdüğü sırada, arkadan gelen TIR'ın Kuşkuş'a çarptığı, çarpmanın etkisiyle Kuşkuş'un savrulduğu anlar yer alıyor.