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Beylikdüzü’nde TIR kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Tır#Kaza
Beylikdüzü’nde TIR kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 23:28

Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki otomobile ardından motosiklete çarptı. Tır bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Liman Yolunda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü’nde TIR kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Beylikdüzü’nde TIR kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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#Beylikdüzü#Tır#Kaza

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