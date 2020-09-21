Beylikdüzü'nde takla atan otomobildeki sürücü yaralandı

Kaza saat 14.00 sıralarında Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 59 DY 710 plakalı otomobilin sürücüsü Kübra Yay(20) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca vurdu. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Kübra Yay'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı ambulansa koyularak, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kübra Yay'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.