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Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm! Evinin önünde baygınlık geçiren kadın hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti

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#Beylikdüzü#Şüpheli Ölüm#Nazar Çakmak
Beylikdüzünde şüpheli ölüm Evinin önünde baygınlık geçiren kadın hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 08:09

İstanbul Beylikdüzü’nde evinin önünde aniden baygınlık geçiren 23 yaşındaki Nazar Çakmak, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Savcı, Nazar Çakmak'ın ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

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Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nazar Çakmak evinin kapısının önünde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çakmak’ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmek yerine zaman kaybetmemek için kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak Nazar Çakmak hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti.

Beylikdüzünde şüpheli ölüm Evinin önünde baygınlık geçiren kadın hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti

SAVCILIK ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, nedeni henüz belirlenemeyen ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.

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#Beylikdüzü#Şüpheli Ölüm#Nazar Çakmak

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