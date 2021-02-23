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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde sokak ortasında silahlı saldırı

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Beylikdüzü'nde sokak ortasında silahlı saldırı
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BEYLİKDÜZÜ'nde iki saldırgan bir kişiyi bacaklarından silahla vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki saldırgan işine gitmek için evinden çıkan Samet U.(24)'nun yanına yaklaştı. Saldırganlar silahla Samet U. 'nun bacaklarına ateş etti. Yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, iki saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada silah seslerini duyan yaralı gencin yakınları da evden çıkarak olay yerine geldi. Yaralanan Samet U. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzünde sokak ortasında silahlı saldırı


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