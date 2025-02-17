×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beylikdüzü'nde site toplantısında ortalık fena karıştı

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#İstanbul#Site Toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 13:17

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir sitenin yönetim toplantısında çıkan dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, bir sitenin sakinleri olağan site yönetim toplantısı için okulun konferans salonunda bir araya gelmişti. Toplantı esnasında tartışmaya başlayan bir grup site sakini arasında arbede çıkmıştı. Okulun bahçesine taşan kavgada Fatih Kiler isimli şahıs, Cahit Kiler, Mert Taşyaran ve Kenan Ülbeği silah ile yaralamıştı.

Şüpheli Fatih Kiler silahıyla beraber yakalayarak gözaltına alınmıştı.

Beylikdüzünde site toplantısında ortalık fena karıştı

Olayın detayları ve güvenlik kamerası ortaya çıktı. Saldırganın vurduğu bir kişinin babası olduğu ve yanlışlıkla yaraladığı ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beylikdüzü#İstanbul#Site Toplantısı

BAKMADAN GEÇME!