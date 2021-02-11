Beylikdüzü'nde sahte belge operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, T.Ü.'nün kendisiyle irtibata geçen bazı kişiler adına sahte belge düzenlediği bilgisini alındı. Harekete geçen ekipler, T.Ü.'nün sahte belgeleri Beylikdüzü'nde bulunan ofisinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen kişilere teslim ettiğini belirledi. T.Ü.'nün bilgisayarında, bir başka kişi için hazırlanabilecek şekilde sahte polis kimlik kartının görüntüsü ele geçirildi. Şüphelinin sahte sivil kimlik kartları haricinde sahte polis kimlik kartı bile basabilecek donanıma sahip olduğu tespit edildi. T.Ü., hazırladığı hologramlı sahte kimlik kartlarının ve belgelerin gerçeği ile birebir aynı olması için titizlikle çalıştığı ve müşterilerine mor ışık kontrol cihazında sahte kimlik kartlarını ve belgelerini göstererek, gerçeğine ne kadar yakın olduklarını da ayrıntılarıyla anlattığı da belirlendi.

OFİSİNE BASKIN DÜZENLENDİ



Jandarma ekipleri, şüpheli T.Ü.'nün matbaaya dönüştürülmüş ofisine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bin adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, bin adet eski tip sürücü belgesi, 5 adet yeni çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 500 adet içeriği boş çipli kimlik kartı, 500 adet içeriği boş yeni tip sürücü belgesi, 2 adet kimlik kartı basma makinesi , 2 adet PVC kaplama makinesi, 1 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet soğuk damga makinesi ve 1 adet kimlik kesme makinesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli T.Ü. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.