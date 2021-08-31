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GeriGündem Beylikdüzü'nde 'pes' dedirten olay! 9 saat bekledi... Kapılara siyah bant çekmiş
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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)-
Haber Giriş: 31.08.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde 'pes' dedirten olay! 9 saat bekledi... Kapılara siyah bant çekmiş

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Beylikdüzü'nde bir apartmana giren şüpheli, kilitli halde olan bisikleti çalmak için 9 saat yangın merdiveninde bekledi. Kilidini kestiği bisikletle olay yerinden ayrılan şüphelinin, o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Beylikdüzünde bisiklet çalmak için yangın merdiveninde 9 saat bekledi
  • Beylikdüzünde bisiklet çalmak için yangın merdiveninde 9 saat bekledi
  • Beylikdüzünde bisiklet çalmak için yangın merdiveninde 9 saat bekledi
  • Beylikdüzünde bisiklet çalmak için yangın merdiveninde 9 saat bekledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 27 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Akşam saatlerinde kendini kurye gibi gösteren kişi apartmana girdi. Apartmanın 10'uncu katına çıkan kişi, yangın merdiveninin kapısını açarak beklemeye başladı. Yaklaşık 9 saatlik bekleyişin ardından yangın merdiveninden çıkan şüpheli, dairelerin kapısındaki merceklerin üzerine siyah bant çekti.

İşe koyulan şüpheli, 2 bin 800 lira değerindeki bisikletin kilidini makasla kesip apartmandan çıktı. Sabah uyandığında çocuğuna ait bisikletin yerinde olmadığını gören Ahmet Sultan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, hırsızlığı gören Sultan, görüntüleri alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzünde pes dedirten olay 9 saat bekledi... Kapılara siyah bant çekmiş

"YANGIN MERDİVENİN ORADA YATIYOR"

Çocuğuna ait bisikleti çalınan Ahmet Sultan, "Saat 21.30 sıralarında, birinci kata çıkan komşular ile elinde poşetle giriyor. Direkt 10'uncu kata çıkıyor. Yangın merdivenine geçiyor. Yangın merdiveninde saat 05.40'a kadar bekliyor. Güvenlik kamerasının kablosunu kesiyor. Bisikletimizi de alıp, çıkıyor. Yangın merdivenin orada yatıyor. Hatta orada iki tane de sigara içmiş. Başkaları inşallah bu sıkıntıyı yaşamaz. Kapı önüne hiçbir şey bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

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