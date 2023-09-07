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Beylikdüzü’nde 'pes' dedirten hırsızlık! O anlar kamerada

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#İSTANBUL#Beylikdüzü#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 13:09

İstanbul Beylikdüzü’nde hırsızlar, binanın otoparkındaki eşyaları çaldı. Sabah saatlerinde girdikleri depoda 12 saat boyunca kalan şüpheliler binadan akşam saatlerinde ayrıldı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, 31 Ağustos Perşembe günü Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Durusu Caddesi'ndeki bir binada yaşandı. Sabah 09.30 sıralarında binanın otoparkına giren hırsızlar, depo olarak kullanılan ortak alandaki eşyaları çalmaya başladı. Yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsızlar, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İki şüphelinin depodan kurutma makinesi, bisiklet, perde ve ses sistemi hoparlörü çaldığı öğrenildi. Hırsızlık anları, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü’nde pes dedirten hırsızlık O anlar kamerada

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Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerden 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İSTANBUL#Beylikdüzü#Hırsız

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