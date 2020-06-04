Beylikdüzü'nde otomobilin plakasını çalan hırsız kamerada

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Başakşehir'de 1 Şubat ve 12 Mayıs tarihleri arasında 10 ayrı evden hırsızlık olayı meydana geldi. Polis, ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin görüntüsüne ulaşarak eşkal ve kimliğini tespit etti. Şüphelinin, 10 ayrı evden 15 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet, oyun konsolu, 2 adet ruhsatsız silah, banka kartı, 33 bin 500 lira değerinde çek, kol saati, ziynet eşyası ve yaklaşık 65 bin lira nakit para çaldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada kimliği belirlenen Batuhan E.(20) 15 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonla Küçükçekmece'de yakaladı. Polislerin yaptığı soruşturmada, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Batuhan E.'nin 28 adet suç kaydı ve 1 adet aranması olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Pamuk Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin plakasını sökerek çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.