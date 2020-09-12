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Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuk kamerada

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Beylikdüzü'nde motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuk kamerada
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BEYLİKDÜZÜ'nde, motosikletin sepet bölümüne oturarak yolculuk yapan genç, hem trafikteki diğer sürücüleri hem de kendini büyük tehlikeye attı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen 36 MA 0032 plakalı motosikletin sepet kısmına oturan genç, görenleri hayrete düşürdü. Sepetin üzerine oturarak dakikalarca yolculuk yapan kişi, hem kendini hem diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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