MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeylikdüzü'nde motosiklet hırsızlığı kamerada
GeriGündem Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızlığı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 17:30,Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızlığı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızlığı kamerada
Abone Olgoogle-news

Beylikdüzü'nde sitenin otoparkına bırakılan motosiklet 10 dakika içerisinde 4 kişi tarafından çalındı. Motosikletin götürüldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Mart günü saat 17.30 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesindeki bir sitenin otoparkında yaşandı. Ufuk Şahin, 17 bin lira değerindeki motosikletini kardeşi Arif Şahin'e verdi. Bağcılar'da oturan Arif Şahin, bir arkadaşı ile görüşmek için motosiklet ile Beylikdüzü'ne gitti. Arkadaşı ile görüşüp geri döndüğünde ise ağabeyine ait motosikleti yerinde bulamadı. Şahin, motosikleti otoparkına bıraktığı site yönetime giderek durumu anlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde ise otoparka gelen 4 kişinin güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği ve motosikletin kilidini kırarak çaldıkları görüldü. Şahin, polise giderek şikayette bulunurken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, şüphelilerin 10 dakika içerisinde motosikletin yanına 3 kez gelip gittikleri, son gelişlerinde motosikletin başında bekleyerek çevreyi gözledikleri görüldü. Görüntülerde, bir süre bekleyen hırsızlardan birinin motosikletin kilidini kırdıktan sonra üstüne bindiği, diğerinin ise ittiği görülürken, sonrasında iki kişinin motosikletin üzerinde hızla uzaklaştığı kameraya yansıdı.

Beylikdüzünde motosiklet hırsızlığı kamerada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle