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Beylikdüzü'nde minibüs şoförüne dubalı saldırı

#Saldırı#Kavga#Duba

Beylikdüzü'nde otomobil sürücüsü, yol verme nedeni ile tartıştığı minibüs şoförüne plastik duba ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 5 Mart Cumartesi akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Otomobil sürücüsü, o sırada yolcu indiren minibüs şoförü ile yol verme nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Beylikdüzünde minibüs şoförüne dubalı saldırı

Çevredekilerin araya girmesiyle otomobilin sürücüsü uzaklaştı. Yol kenarındaki dubayı eline alan sürücü, tekrar minibüse doğru koşmaya başladı. Dubalı saldırganı gören şoför, minibüsü üzerine sürmeye çalıştı.

Araçtan son anda sıyrılan saldırgan, elindeki duba ile minibüse vurdu. Minibüs şoförü aracı ile olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Saldırı#Kavga#Duba

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