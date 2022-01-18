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Beylikdüzü'nde milyonluk vurgun! Arabasına kadar takip ettiler: O anlar kamerada

#Hırsızlık#Banka#Beylikdüzü

Beylikdüzü’nde gaspçılar bankadan para çeken adamı takip ederek arabasının içerisinde darp etti. İçerisinde 100 bin dolar olan çantayı alan zanlılar, kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yolda bulunan bir bankanın önünde yaşandı. İddialara göre, bir bankadan 100 bin dolar para çekerek başka bir bankaya yatırmak isteyen adam, gaspçıların hedefi oldu. Araba ile adamı takip eden iki şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra bankanın önünde duran adamın arabasına bindi.

 

ARABADA ADAMI DARP EDİP, PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDILAR

Bankanın önünde park eden şahsın aracına binen gaspçılar, sürücü koltuğunda kalan adamı tehditler savurup darp etti. Gaspçılar dakikalar içinde adamı darp edip, içinde 100 bin dolar olan çantayı çalıp geldikleri araçla kaçtı. Olay sonrasında vatandaşlar gasp edilen adamın yardımına koşarken, ihbar üzerine bankanın önüne çok sayıda asayiş, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi geldi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyip kaçan gaspçılara yakalamak için çalışma başlattı.

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GASPÇILARIN ARABADAN PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Beylikdüzü’nde güpegündüz yaşanan milyonluk vurgun anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın arabayı yanaştırıp durdurmasının ardından, gaspçıların arabaya binip paraları çalarak kaçtığı ve şahsından arkalarından koşarken yere düştüğü görülüyor.

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#Hırsızlık#Banka#Beylikdüzü

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