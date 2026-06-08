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Beylikdüzü'nde metrobüste yan bakma kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Beylikdüzü#Metrobüs#Asayiş
Beylikdüzünde metrobüste yan bakma kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 12:50

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile Ferdi A.(22) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Ferdi A.'yi bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferdi A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken baba ve oğlu gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve Berabre yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı.

Beylikdüzünde metrobüste yan bakma kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

Büyüyen tartışma bıçaklı kavga'ya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Beylikdüzünde metrobüste yan bakma kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

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Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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#Beylikdüzü#Metrobüs#Asayiş

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