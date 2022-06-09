Beylikdüzü’nde metrobüs arızası: Yolcular duraklara yığıldı

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Akşam saatlerinde Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün henüz bilinmeyen nedenle arıza yapmasından dolayı metrobüs yolunda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Arıza yapan metrobüsten inen yolcular ile durakta bekleyen diğer yolcular ise aksayan seferlerden dolayı Beykent Metrobüs Durağı’nda yoğunluk oluşturdu.

İSYAN EDEN YOLCU METROBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda arka arkaya geçen metrobüslerin durmayarak yola devam etmesi, durakta bekleyenleri isyan ettirdi. Bir vatandaş ise yola çıkıp önüne geçtiği metrobüsü durdururken, yaşanan o ilginç anlar kameraya yansıdı.



Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda arka arkaya geçen 5 metrobüs, duraktaki yoğunluğa rağmen durmayarak yoluna devam etti. Metrobüslerin durmaması durakta bekleyenleri isyan etme derecesine getirdi.

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Bu sırada durakta bekleyen bir vatandaş, güzergaha çıkarak dörtlü sinyallerini yakarak durmayıp devam edecek olan, başka bir metrobüsün önünde durdu. Metrobüs sürücü ise fren yaparak durakta beklemek zorunda kaldı. Metrobüslerin durmayıp devam etmesine tepki amaçlı yola çıkan vatandaş, bir süre metrobüs şoförüne sitemde bulundu. Metrobüsün kapılarını açmasının ardından ise, vatandaşlar araçlara binip yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar ise üstgeçitte bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.