×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beylikdüzü’nde metrobüs arızası

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beylükdüzü#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 10:27

İstanbul Beylükdüzü’nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, saat 07.30 sıralarında Zincirlikuyu - Beylikdüzü seferini yapan metrobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haramidere rampasından çıkan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu. Metrobüsün, Beylikdüzü istasyonunda güvenli alana çekilmesiyle seferler normale döndü. Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüsten dumanların çıktığı ve bir süre sonra ise dumanların yükseldiği metrobüs çekici ile oradan kaldırılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beylükdüzü#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!