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DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 20:10,Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde bir binanın çatısı alev alev yandı

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Beylikdüzü'nde bir binanın çatısı alev alev yandı
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Beylikdüzü'nde 5 katlı binanın çatı katında yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar çatıya sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Yangın saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 116. Sokakta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina sakinleri çatıda mangal yapmak isterken mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıyı tutuşturdu. Bir anda binayı dumanlar kapladı. Dumanı fark eden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanın yükseldiği çatıya müdahale ederken çatı bir anda alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Beylikdüzünde bir binanın çatısı alev alev yandı

Beylikdüzünde bir binanın çatısı alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında sokağa toplanan mahalle sakinleri sosyal mesafe kuralını ihlal edince polis otosundan anons yapıldı. Yapılan anonsta yanan binada oturmayan vatandaşların evlerine dönmesi kalanların da sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.

Beylikdüzünde bir binanın çatısı alev alev yandı

 

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