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Beylikdüzü'nde makas atma kazası kamerada

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#İSTANBUL#Beylikdüzü#Kaza
Beylikdüzünde makas atma kazası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 09:48

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, TEM bağlantı yolunda iddiaya göre iki otomobil sürücüsü makas atarak ilerledi. Otomobillerden biri, iki aracın arasından geçmeye çalışırken kaza yaptı. Bahçelievler D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada ise, sağ şeritte ilerleyen bir motosiklet otomobillerin arasından geçerek, emniyet şeridine girmeye çalışan başka bir motosikletle çarpıştı.

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İlk kaza Beylikdüzü'nde 8 Temmuz Pazartesi günü TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda iki sürücü makas atarak ilerledi. Bu sırada otomobillerden biri, araçların arasından geçerken kaza yaptı. İki araca çarpan otomobil yol kenarına savruldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YERE DÜŞTÜ

Bahçelievler, D-100 Karayolu'nda 7 Temmuz Pazar günü meydana gelen kazada ise sağ şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek aniden şeride giren motosikletle çarpıştı. Kazaya yol açan motosiklet olay yerinden uzaklaşırken, diğer motosikletin sürücüsü yere düştü. Motosikletli kazaya neden olan diğer sürücüye tepki gösterdi. O anlar araç kamerasıyla kaydedildi.

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#İSTANBUL#Beylikdüzü#Kaza

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