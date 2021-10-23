Beylikdüzü'nde lise öğrencileri sokak ortasında birbirlerine kemerlerle saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İki farklı lisenin öğrencileri, caddede buluştu tartıştı. Sözlü tartışmanın ardından öğrenciler, kavga etmeye başladı.
Öğrenciler birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı.
Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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