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Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kuyumcu
Beylikdüzünde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 14:18

İstanbul Beylikdüzü'nde kuyumcuya giren şüpheliler, tezgahtaki 3 kilogram altını ve 330 bin lirayı çaldı. Güvenlik kameralarını sprey boya ile boyayan şüpheliler toplamda 3 buçuk milyon lira değerinde altın ve parayı çaldıktan sonra uzaklaştı.

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Olay, cumartesi günü gece saatlerinde Barış Mahallesi’ndeki kuyumcuya gelen şüpheliler alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra kepengi açarak içeri girdi. Önce sprey boya ile kameraları boyayan şüpheliler, tezgahta ve kasadaki altınlara yöneldi.

Şüpheliler, kasalarda ve tezgahtaki 3 kilogram altını ve 330 bin lirayı aldı. Yaklaşık 2 saat içeride kalan şüpheliler toplamda 3,5 milyon lira değerinde altın ve nakit parayı çaldıktan sonra uzaklaştı. Bugün sabah saatlerinde kuyumcuyu açmaya gelen sahibi Vahdettin Çay, kuyumcunun soyulduğunu görünce polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzünde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun

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"3 BUÇUK MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR"

İş yeri sahibi Vahdettin Çay," Cumartesi 02.30 gibi kepengi açarak içeri giriyorlar. 5’e çeyrek kalaya kadar çalışıyorlar. Kasayı falan patlatıp bütün mal varlığımızı alıyorlar. Yaklaşık 3 kilogram altın, 330 bin lira da nakit para zararımız var. 3 buçuk milyon lira zararımız var"dedi. 

Beylikdüzünde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun

 

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kuyumcu

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