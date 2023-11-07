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Beylikdüzü'nde kuaför Hakan Şubatlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Beylikdüzü#Trafik#Kaza
Beylikdüzünde kuaför Hakan Şubatlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 12:52

İstanbul Beylikdüzü’nde motosikleti ile giderken çarpıştığı aracın altında kalan 33 yaşındaki kuaför Hakan Şubatlıoğlu yaşamını yitirdi.

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Olay Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde 23 Ekim Pazartesi Günü yaşandı. Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki kadın kuaförü Hakan Şubatlıoğlu, iş yerine yakın bir cadde de motosikleti ile seyir halindeyken ara caddeden çıkan binek bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Şubatlıoğlu’nun motosikleti savrulurken kendisi ise aracın altında kaldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar ve sürücü genç adamın yardımına yetişti.

 

ARACI ELLERİYLE KALDIRARAK ÇIKARDILAR

Altta kalan Şubatlıoğlu’nu çevredeki vatandaşların aracı kaldırıp çıkardı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay yerine gelen ambulans ile Şubatlıoğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan adam, 14 gün sonunda hayatını kaybetti.
Olayı gören Ahmet Aslan isimli bir vatandaş, “Araba geliyordu motorcu onun sağından kırıp önüne geçmek istemişti. Bayağı bir hızlıydı. Araba sağa sinyal vermişti sağa girecekti. 1 buçuk 2 dakika arabanın altında kaldı. Motorcuyu çıkardılar sonra ambulans geldi” dedi.

 

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Şubatlıoğlu’nun aracın altında kalma anları yer aldı.

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#Beylikdüzü#Trafik#Kaza

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