Beylikdüzü'nde korkutan yangın: Gökyüzünü dumanlar kapladı

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, yangına ilişkin detayları paylaştı. Tokaz'ın canlı yayında aktardıkları şu şekilde:

Yangın kontrol altına alındı. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Burası çok geniş bir alana yayılan nokta. 400'den fazla işletmenin bulunduğu yer. Yangının hangi fabrikadan çıktığını bilmiyoruz. Kimyasal fabrikalarında yangın durumunda müdahale daha da güçleşti.

Özellikle etkili olan dumanlar gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesi çevresindeki pek çok noktadan dumanlar göründü. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.