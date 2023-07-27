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Beylikdüzü'nde korkutan yangın: Gökyüzünü dumanlar kapladı

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#İstanbul#Beylikdüzü#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 15:09

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında görüntü. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, yangının kontrol altına alındığını, can kaybının ya da yaralanmanın olmadığını söyledi.

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, yangına ilişkin detayları paylaştı. Tokaz'ın canlı yayında aktardıkları şu şekilde:

Yangın kontrol altına alındı. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Burası çok geniş bir alana yayılan nokta. 400'den fazla işletmenin bulunduğu yer. Yangının hangi fabrikadan çıktığını bilmiyoruz. Kimyasal fabrikalarında yangın durumunda müdahale daha da güçleşti.

Beylikdüzünde korkutan yangın: Gökyüzünü dumanlar kapladı

Özellikle etkili olan dumanlar gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesi çevresindeki pek çok noktadan dumanlar göründü. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Beylikdüzünde korkutan yangın: Gökyüzünü dumanlar kapladı

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#İstanbul#Beylikdüzü#Yangın

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