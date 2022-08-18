Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beylikdüzü’nde korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Mermerciler Sanayi Sitesi#Yangın
Beylikdüzü’nde korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 20:12

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boya-kimya üretimi yapılan 2 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin çatısını tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürme çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beylikdüzü#Mermerciler Sanayi Sitesi#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA