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Beylikdüzü'nde korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçakladı

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#Beylikdüzü#Kadına Şiddet#Bıçaklama
Beylikdüzünde korkunç olay Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 00:25

Beylikdüzü'nde bir şahıs, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat B., geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, ağır yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede üç kez kalbinin durduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Beylikdüzünde korkunç olay Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçakladı

Beylikdüzünde korkunç olay Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçakladı

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#Beylikdüzü#Kadına Şiddet#Bıçaklama

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