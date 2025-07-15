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Beylikdüzü'nde kimyasal madde alarmı: 15 katlı bina tahliye edildi | 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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#Beylikdüzü#Kimyasal Madde#Zehirlenme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 14:51

İstanbul Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katındaki kimyasal maddeden gelen kokular nedeniyle bina tahliye edildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 bina sakini ile 2 itfaiye eri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Beylikdüzü'nde Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

Beylikdüzünde kimyasal madde alarmı: 15 katlı bina tahliye edildi | 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

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Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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#Beylikdüzü#Kimyasal Madde#Zehirlenme

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