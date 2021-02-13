Beylikdüzü'nde kaza; Kadın sürücü yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda meydana geldi.34 JY 3177 plakalı otomobili kullanan sürücü iddiaya göre kavşaktan bir aracın kontrolsüz çıktığını görünce ona çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Otomobil hızla refüje çıkarak buradaki yön tabelalarını devirerek durdu. Otomobili kullanan kadın sürücü için 112 Ambulansı istenirken polise de haber verildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.