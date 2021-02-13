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Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde kaza; Kadın sürücü yaralandı

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Beylikdüzü'nde kaza; Kadın sürücü yaralandı
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BEYLİKDÜZÜ'nde kavşakta önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu aniden kıran sürücü refüje çıkarak yön tabelalarına çarptı. Yaralanan kadın sürücü tedavi altına alındı.

Beylikdüzünde kaza; Kadın sürücü yaralandı
Kaza, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda meydana geldi.34 JY 3177 plakalı otomobili kullanan sürücü iddiaya göre kavşaktan bir aracın kontrolsüz çıktığını görünce ona çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Otomobil hızla refüje çıkarak buradaki yön tabelalarını devirerek durdu. Otomobili kullanan kadın sürücü için 112 Ambulansı istenirken polise de haber verildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
Beylikdüzünde kaza; Kadın sürücü yaralandı

 

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