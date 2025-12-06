×
Beylikdüzü'nde kan donduran olay! Evinde elleri koli bandıyla bağlanmış asılı halde ölü bulundu

#İstanbul#Beylikdüzü#Cengiz Yalçın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 14:01

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitedeki dairede 46 yaşındaki Cengiz Yalçın elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın'ın (46) yalnız yaşadığı evine gitti. Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı. Çilingirle eve girilince, Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cezane Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi.

Yalçın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

