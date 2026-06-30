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Beylikdüzü'nde kamyonet aydınlatma direğine çarptı: Trafik durma noktasına geldi

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#Beylikdüzü#Trafik Kazası#D-100 Karayolu
Beylikdüzünde kamyonet aydınlatma direğine çarptı: Trafik durma noktasına geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 12:43

Beylikdüzü'nde freni tutmadığı öne sürülen kamyonet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kamyonet şoförünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Yakuplu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalması üzerine şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BC 2948 plakalı kamyonet, aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüje çıktı.

Beylikdüzünde kamyonet aydınlatma direğine çarptı: Trafik durma noktasına geldi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı belirlenen şoföre sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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#Beylikdüzü#Trafik Kazası#D-100 Karayolu

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