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Beylikdüzü'nde kaldırımda oturanlara çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

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#Beylikdüzü#İstanbul#Kaza
Beylikdüzünde kaldırımda oturanlara çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 14:53

İstanbul Beylikdüzü’nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı. Kazada çocuklardan 1’i ağır olmak üzere 3’ü yaralanırken, kadın sürücünün olaydan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Görgü tanığı Mahmut Çelilli, 'Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de bayağı feryat etti, ağladılar.' şeklinde konuştu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre caddeden sokağa dönen araç sürücüsü, kaldırımda oturan 4 çocuğu görmeyerek çarptı. Olayda aracın çarptığı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer çocuklardan ikisinin vücudunda kırıklar oluşurken, biri ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Yaşanan olayda önce kaldırıma, ardından bir iş yerine, sonrasında ise park halindeki arabaya çarparak durabilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza hakkında konuşan esnaf Mahmut Çelilli, “Bir kadın caddeden sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan çocuklara çarptı.

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4 çocuktan biri kaçıp kendini kurtardı ama 3’üne araba çarptı. 2’si hafif yaralı ama birinin durumu ağır olduğunu öğrendim. Sağlık ekipleri geldi hemen, çocukları hastaneye götürdü. Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de bayağı feryat etti, ağladılar” dedi.

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#Beylikdüzü#İstanbul#Kaza

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