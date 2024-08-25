Beylikdüzü'nde kaldırımda oturanlara çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre caddeden sokağa dönen araç sürücüsü, kaldırımda oturan 4 çocuğu görmeyerek çarptı. Olayda aracın çarptığı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer çocuklardan ikisinin vücudunda kırıklar oluşurken, biri ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Yaşanan olayda önce kaldırıma, ardından bir iş yerine, sonrasında ise park halindeki arabaya çarparak durabilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza hakkında konuşan esnaf Mahmut Çelilli, “Bir kadın caddeden sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan çocuklara çarptı.

Haberin Devamı

4 çocuktan biri kaçıp kendini kurtardı ama 3’üne araba çarptı. 2’si hafif yaralı ama birinin durumu ağır olduğunu öğrendim. Sağlık ekipleri geldi hemen, çocukları hastaneye götürdü. Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de bayağı feryat etti, ağladılar” dedi.