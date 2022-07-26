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Beylikdüzü'nde kafede bıçaklı, sopalı kavga! Kafe çalışanları da darbedildi

#İstanbul#Beylikdüzü#Kavga

Beylikdüzü'nde kafede oturan iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgayı ayırmak isteyen kafe çalışanları da darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Barış Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir kahve zincirinin şubesinde, 23 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde yaklaşık 15 kişiden oluşan iki grup iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle konuşmak için toplandı. Bir süre sonra gruptakiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bir kişi ayağa kalkarak masaya tekme attı. Bunun üzerine ortalık karıştı ve taraflar sandalye, sopa ve bıçaklarla kavga etmeye başladı. Gruptakilerin bir kısmı olay yerinden uzaklaştı. Gruptakilerden biri kavgayı ayırmaya çalışan kafe çalışanına saldırdı.

Beylikdüzünde kafede bıçaklı, sopalı kavga Kafe çalışanları da darbedildi

Bir kişi tekme ve yumruklarla başka biri de elindeki sopayla çalışanın sırtına defalarca vurdu. Daha sonra diğer çalışanların da müdahalesiyle kavga sona erdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kavgayı ayırmaya çalışan Mevlüt Demir, "Olay kız meselesi yüzünden çıkmış. Gençler toplanmış, 15-20 kişi vardı. Biz orayı çok takip edemedik, bir anda kavga etmeye başladılar. Bıçaklar, sopalar vardı. Biz kavgayı ayırmak için girdik, kafede çalışanlarda girdi. Onlar bayağı mağdur oldu. Dükkân çalışanı bir kişiyi dövdüler" diye konuştu.

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kavga

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