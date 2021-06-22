Beylikdüzü'nde ilginç anlar! Sürünerek araçtan çıktı

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Beylikdüzü’nde açık otoparkta direksiyon dersi alırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü adayının kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak, takla attı. Hafif şekilde yaralanan sürücü adayı hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanına ait otoparkta direksiyon dersi alan Z.U. (31), otomobilin şoför koltuğuna oturdu. Sürücü adayı, iddiaya göre, otomobili kullandığı sırada panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce kaldırıma çarptı, daha sonra da takla attı. Otomobilin içinde sıkışan Z.U., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.





"SÜRÜNE SÜRÜNE ARAÇTAN ÇIKTI"

Yaralanan sürücünün araçtan sürünerek çıktığını söyleyen Soner Geçer, "Biz sürücünün kullandığı aracın takla attığını gördük. Yanına gittiğimizde araçta iki kişinin sıkıştığını gördük. Sürücünün herhangi bir sıkıntısı var mı diye baktım. ‘İyi misiniz?’ diye sordum, kendisini zorladı. Sürüne sürüne araçtan çıktı. Ambulansı aradık, şükürler olsun kötü bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Araç kullanmayı yeni öğreniyormuş. Öğrenirken bu olay oluyor. El freni çekiyor. Kaldırıma vuruyor, araç ters takla atıyor" dedi.

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