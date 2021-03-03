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Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İstanbul,(DHA) 
Haber Giriş: 03.03.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde hırsızdan sinyal kesicili yöntem!

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Beylikdüzü'nde hırsızdan sinyal kesicili yöntem!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, sinyal kesici cihazla otomobillerin kilit sistemlerini bozan E.A'nın hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı. Hırsızlık şüphelisi E.A., dün bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 8 ve 24 Şubat tarihlerinde Beylikdüzü'nde 4 ayrı yerden otomobilden hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, olayların işleniş biçimi ve gerçekleştiği zamanları inceleyerek, aralarında benzerlik olduğunu tespit etti. Ekipler, çalışmaları sonucunda, zanlının jammer (sinyal kesici) cihazı kullanarak otomobillerin kilit sistemlerini bozup araç içerisinden hırsızlık yaptığını belirledi. Polis, şüpheli kişinin eşkali ve olaylarda kullandığı otomobilin bilgilerini belirleyip zanlının E.A. isimli kişi olduğunu saptadı. Hırsızlık şüphelisi E.A., dün bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin zanlının evi ve aracında yaptığı aramalarda 2 adet jammer cihazı ve 1 adet çanta ele geçirdi. Şüpheli E.A.'nın, 2 Mart tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

Beylikdüzünde hırsızdan sinyal kesicili yöntem
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, E.A., önce aracını park ediyor. Ardından yanına başka araçların park etmesini bekliyor. Zanlın park eden araç olmadığını fark edip yolun karşısına geçiyor. E.A., tekrar aracının yanına geçerek park eden başka bir aracın sinyalini keserek, kilitlenmesini engelliyor. Şüpheli hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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