Gündem Haberleri

Beylikdüzü'nde evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

#Beylikdüzü#Yangın#Yatalak Hasta
Beylikdüzünde evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 14:19

Beylikdüzü'nde bir evde çıkan yangında kalça kemiklerindeki kırıklar nedeniyle yatalak olan Teoman Cem Yavaş (53), hayatını kaybetti. Yavaş'ın yatağının elektrikli olduğu iddia edilirken, yangının nedeninin itfaiye raporu sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'ün katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; 10 yıl önce kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle yatalak olan Teoman Cem Yavaş'ın eşinin evde olmadığı sırada yangın çıktı. Daireden duman çıktığını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Beylikdüzünde evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

Yangını söndürmek için daireye giren itfaiye ekipleri, Yavaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede evin diğer odalarında yangına dair iz bulunmazken, Yavaş'ın yatağının elektrikli olduğu ve etrafta çok sayıda sigara izmariti olduğu tespit edildi. Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporu ile ortaya çıkacağı öğrenildi.
Beylikdüzünde evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

Yavaş'ın cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca eşi Aysun Tünel Yavaş'ın 12.00'da işe gittiği ve 20.00'da eve döndüğünde durumdan haberi olduğu öğrenildi.

