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BeylikdÃ¼zÃ¼ Adnan Kahveci Mahallesi'nde dÃ¼n gece saatlerinde, dÃ¶vÃ¼len bir kadÄ±nÄ± aracÄ±na alan taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼, iki ÅŸÃ¼phelinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. KadÄ±nÄ±n eski niÅŸanlÄ±sÄ± ve arkadaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ÅŸÃ¼pheliler, hareket eden taksiyi otomobilleriyle takip etti. SaldÄ±rganlarÄ± atlamak isteyen ÅŸofÃ¶r Ã¶nce benzinliÄŸe girdi, daha sonra caddeye Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ã‡ARPARAK DURDURDU, ÃœZERÄ°NE Ã‡IKIP ZIPLADI

Ã‡evredekiler dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren saldÄ±rÄ± olayÄ±nÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla kaydetti. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde saldÄ±rganlar taksiyi Ã§arparak durdurduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SaldÄ±rganlardan birisinin taksinin Ã¼zerine Ã§Ä±kÄ±p zÄ±plamaya baÅŸlÄ±yor. DiÄŸer saldÄ±rgan ise taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ne hakaret ediyor. Taksicinin polisi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren saldÄ±rgan, ÅŸofÃ¶rÃ¼n peÅŸinden koÅŸup, tartaklamaya baÅŸlÄ±yor. ÅžÃ¼pheliler korkudan taksinin iÃ§inde saklanan kadÄ±na yeniden saldÄ±rÄ±yor.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, iki ÅŸÃ¼pheliyi ifadelerini almak Ã¼zere karakola gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. KadÄ±n, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin mÃ¼dahalesi sonrasÄ± ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ ise ayakta tedavi edilerek evine gÃ¶nderildi. KadÄ±n ve taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu saldÄ±rganlar, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼pheliler Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

"Ã–LDÃœRMEYE Ã‡ALIÅžTI"

KadÄ±nÄ± kurtarmak isterken eski niÅŸanlÄ±sÄ± tarafÄ±ndan darbedilen taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Temel Vural, "Taksiyi aldÄ±m, yukarÄ± doÄŸru Ã§Ä±karken, bir kadÄ±nÄ± darbettiklerini gÃ¶rdÃ¼m. KadÄ±n bir ÅŸekilde ellerinden kurtuldu. Benim aracÄ±ma doÄŸru geldi. Ben de aracÄ±ma aldÄ±m. Tam arabaya binemeden, bir tanesi gelip iki araÃ§ arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. KadÄ±n taksiye bindi. Hareket ettim, kurtulmak iÃ§in manevra yapÄ±p, benzinliÄŸe girdim. Beni takip ettiler. Taksime arkadan Ã§arptÄ±lar. Ã‡arpmanÄ±n etkisi ile araÃ§ dÃ¶ndÃ¼. AracÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ± zÄ±pladÄ±. Ä°nip, beni kovaladÄ±lar. Benzinlikte darbetmeye baÅŸladÄ±lar. Daha sonra bir tanesi, taksinin iÃ§ine binip, kadÄ±nÄ± darbetti" dedi.

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Vural, "Bana sorarsÄ±nÄ±z, kadÄ±nÄ± resmen Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KadÄ±n arabaya tam binememiÅŸ olsaydÄ±, daha kÃ¶tÃ¼ olurdu. Bir bacaÄŸÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da kaldÄ±. BacaÄŸÄ±ndan ciddi ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸ. KadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rebilirdi. Ãœzerinde kesici yada ateÅŸli bir silah yoktu. EÄŸer Ã¼zerinde bir ÅŸey olmuÅŸ olsaydÄ± bana da ciddi zararlar verebilirdi" ifadelerini kullandÄ±.Â

"KADINI KURTARMAK Ä°STEMÄ°Åž"

Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼yle aynÄ± durakta Ã§alÄ±ÅŸan Bilal Ayata, "ArkadaÅŸÄ±mÄ±z kadÄ±nÄ±n darbedildiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce aracÄ±na alÄ±yor. KadÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in bÃ¶yle bir ÅŸey yapÄ±yor. SaldÄ±rganlar da onlarÄ± takip ediyor. AÄŸabeyimizin arabasÄ±na Ã§arpÄ±yorlar. KadÄ±nÄ± darp edip, sonra arkadaÅŸÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±yorlar. KadÄ±n hala hastanede tedavi altÄ±nda" dedi. Taksicinin aldÄ±ÄŸÄ± darbeler nedeniyle evinde dinlendiÄŸini sÃ¶yleyen Ayata, "Biz bu olayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmak istemiyoruz. Ä°ki saldÄ±rgan da ÅŸu an serbest. ArkadaÅŸÄ±mÄ±z Ã§ok aÄŸÄ±r darbeler almÄ±ÅŸ, hala evinde dinleniyor" dedi.