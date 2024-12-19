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Beylikdüzü'nde 'el bombası' paniği! Kaldırım üzerinde bulundu, bomba imha ekipleri sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#El Bombası#Bomba İmha Ekipleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 16:15

İstanbul Beylikdüzü'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

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Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kaldırımda el bombası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bölgeye çağırılan bomba imha uzmanları, bir süre inceleme yaptı.

Beylikdüzünde el bombası paniği Kaldırım üzerinde bulundu, bomba imha ekipleri sevk edildi

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.

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Beylikdüzünde el bombası paniği Kaldırım üzerinde bulundu, bomba imha ekipleri sevk edildi

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#Beylikdüzü#El Bombası#Bomba İmha Ekipleri

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