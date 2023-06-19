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Beylikdüzü'nde E-5'in ortasında canını hiçe sayarak yürüdü

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#Beylikdüzü#İstanbul#Trafik
Beylikdüzünde E-5in ortasında canını hiçe sayarak yürüdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 16:06

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu üzerinde yürüyen kadın, seyir halindeki şoförlerin yüreğini ağzına getirdi. Süratli araç sürücüleri güçlükle yavaşlayıp korna çalarken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü E-5 karayolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yolun ortasında araçların hızla geçtiği yerde adeta hayatını tehlikeye atarak yürümeye başladı. Kadını yolda gören araç sürücüleri güçlükle yavaşlayarak korna çaldı. Olaydan birkaç saat sonra Büyükşehir Mahallesi'nde bir parkta görülen kadın, etrafa bağırmaya başladı.

İhbar üzerine polis ekipleri kadının durumunu kontrol etmek için parka geldi. Kadının bu şekilde davranmasının sebebi henüz bilinmezken bir süre sonra parktan ayrıldı. Yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Beylikdüzü#İstanbul#Trafik

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