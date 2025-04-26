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Beylikdüzü'nde deprem sırasında oğlunu berberde unuttu

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#Deprem#İstanbul#Berber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 16:36

İstanbul'da Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depreme gittiği berberde yakalanan babanın içeride unuttuğu oğlunu berber kucaklayarak dışarı çıkardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da Silivri açıklarında 23 Nisan Salı günü saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depreme bir adam oğlu ile gittiği kuaförde yakalandı. Beylikdüzü Gürpınar Ekinoba Mahallesi'ndeki bir kuaföre tıraş olmaya giden adam deprem anında panikle yerinden fırlayarak dışarı kaçtı.

Adam, o sırada oğlunu yanına almayı unuttu. İş yerinin sahibi müşterinin oğlunu unuttuğunu farketti. Kuaför, kaçarken müşterisinin oğlunu kucağına alarak hızla iş yerini terk etti. Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntü, sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

 

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#Deprem#İstanbul#Berber

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