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Beylikdüzü'nde dehşete düşüren anlar! Ortalık boks ringine döndü

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#Beylikdüzü#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 10:37

İstanbul Beylikdüzü’nde bir şahıs, hamburgercide yemek yerken kız arkadaşı ile tartışan gence tepki gösterince ikili arasında kavga çıktı. Restoran müdürü ayırmak istediği kavgada yumrukların hedefi olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir hamburgercide yaşandı. İddiaya göre, hamburger yemek için restorana gelen çift arasında tartışma çıktı. Gencin kız arkadaşına bağırmasından rahatsız olan bir vatandaş olaya müdahale etmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi.

Kısa sürede çevredeki vatandaşlar ve restoran müdürü tarafları ayırdı. Bu sırada öfkeli genç kendisini dışarı çıkarmak isteyen restoran müdürüne de saldırırken, yaşlı adam yumrukların hedefi haline geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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#Beylikdüzü#Polis#Kavga

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