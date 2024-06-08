Beylikdüzü'nde dehşet! Eski eşini silahla vurarak, kendini kesici aletle yaraladı

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Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat İ. (43) çocuklarıyla birlikte yaşayan 39 yaşındaki eski eşi Manolya P.'nin evine gitti. Bir süre önce boşandıkları öğrenilen çift, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ferhat İ. silahla eski eşi Manolya P.'yi vurdu.

Ferhat İ., ardından eline aldığı kesici aletle kendine zarar vermeye başladı. Bağrışmaları ve silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ferhat İ. ve eski eşi Manolya P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.