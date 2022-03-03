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Beylikdüzü'nde çelik kapı imalathanesinde yangın

#Beylikdüzü#Yangın#İmalathane
Beylikdüzünde çelik kapı imalathanesinde yangın

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde 5 katlı iş merkezinin ikinci katında bulunan çelik kapı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

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Yangın, Yakuplu Mahallesi'nde saat 01.45 sıralarında çıktı. Hürriyet Bulvarı'nda bulunan 5 katlı bir iş merkezinin ikinci katındaki çelik kapı imalathanesinde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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