Beylikdüzü'nde korkunç olay: Bir evde 2 gencin cesetleri bulundu

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Olay, saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Annesi ve abisinin verdiği ilk ifadede, Muhammet Yusug Tekin'in aranması olduğunu ve gece elinde silahla eve geldiğini, bir süre sonra ise sevgilisi olduğunu öne sürdükleri Duygu Unutmaz'ın yanına geldiğini belirttikleri öğrenildi. Annenin, saat 10.30 sıralarında eve girdiğinde oğlu ile genç kızın başlarını yan yana dayararak intihar edeceklerini söylediklerini, kendisinin odadan çıktığında ise silah sesini duyduğunu söylediği kaydedildi.

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Bir mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin?' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor, o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.