Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçinin feci ölümü

Olay, geçen cuma saat 11.00 sıralarında Köprülü Mehmet Paşa Sokak'taki inşaat alanında meydana geldi. Baret takmadan inşaat alanında oturduğu yerde telefonla konuşurken Ali Ekber Ölmez'in (30) başına üst katlardan taş düştü. Yere yığılan Ölmez, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

İnşaat işçisinin başına taş düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin oturduğu yerde telefonla konuştuğu, o sırada üst katlardan taşın oturan işçinin başına düştüğü görülüyor. Hayatını kaybeden Ali Ekber Ölmez'in cenazesi memleketi Kars'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.