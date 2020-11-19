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Vedat BAYRAKTAR/İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçinin feci ölümü

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Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçinin feci ölümü
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İstanbul Beylikdüzü'nde baret takmadan inşaat alanında oturduğu yerde telefonla konuşurken başına taş düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma saat 11.00 sıralarında Köprülü Mehmet Paşa Sokak'taki inşaat alanında meydana geldi. Baret takmadan inşaat alanında oturduğu yerde telefonla konuşurken Ali Ekber Ölmez'in (30) başına üst katlardan taş düştü. Yere yığılan Ölmez, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

İnşaat işçisinin başına taş düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin oturduğu yerde telefonla konuştuğu, o sırada üst katlardan taşın oturan işçinin başına düştüğü görülüyor. Hayatını kaybeden Ali Ekber Ölmez'in cenazesi memleketi Kars'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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