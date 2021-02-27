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Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde 'Banka memuruyum' diyerek emekli maaşlarını çeken kişileri dolandıran şüpheli yakalandı

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Beylikdüzü'nde 'Banka memuruyum' diyerek emekli maaşlarını çeken kişileri dolandıran şüpheli yakalandı
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İstanbul Beylikdüzü'nde kendisini banka müdürü olarak tanıtıp, emekli maaşlarını çeken kişileri dolandıran şüpheli yakalandı. Şüphelinin kişileri banka önünde aracına alarak dolandırdığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 22 Şubat'ta Beylikdüzü'nde meydana geldi. Bankadan emekli maaşını çeken 67 yaşındaki N.Ç. ve eşinin yanına araçla kendisini bir bankanın müdürü olduğunu söyleyen S.Ç. isimli kişi yanaştı. Şüpheli S.Ç. yaşlı çifti gidecekleri yere götürmek amacıyla aracına aldıktan sonra öldürmekle tehdit ederek emekli maşlarını aldı. Şüpheli, yaşlı çifti Büyükçekmece'de yol kenarına bıraktı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri S.Ç.'yi aynı gün Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde gözaltına aldı. S.Ç.'nin benzer şekilde 65-80 yaş aralığında yaşlı insanları 6 kez dolandırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Ş.Ç.'nin toplam 11 suçtan aranması ile 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli S.Ç. cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin aracıyla yaşlı çiftinin yanına yanaştığı anlar kameralara yansıdı.

Beylikdüzünde Banka memuruyum diyerek emekli maaşlarını çeken kişileri dolandıran şüpheli yakalandı

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